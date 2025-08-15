Глава Крыма наградил спасших Зубкова от льва туриста и сотрудницу парка «Тайган»

Глава Крыма Сергей Аксенов наградил медалями «За мужество и доблесть» сотрудницу ялтинского зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган» Татьяну Алексагину и туриста Алексея Данилова за спасение владельца парков Олега Зубкова во время нападения льва в июне 2025 года. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правительства региона.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Согласно документу, они награждены «за самоотверженность, мужество и отвагу, а также за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении служебного долга».

22 июня лев набросился на владельца парка «Тайган» Олега Зубкова, когда он кормил хищников в вольере. Как писал «Ъ», находившаяся рядом пресс-секретарь «Тайгана» Татьяна Алексагина врезалась в хищника на маленьком красном электрокаре, но это лишь на миг отогнало льва, который тут же вновь накинулся на Зубкова. Тогда женщина схватила ведро и швырнула в зверя. Тот отбежал в сторону, и в этот момент в вольер по защитным ограждениям спустился один из посетителей парка (турист из Ростовской области) и потащил раненого предпринимателя к электрокару, на котором его быстро вывезли в безопасную зону. А мужчина, оказавший помощь, забрался обратно и ушел.

Предприниматель чудом выжил, во многом благодаря смелым действиям сотрудников и посетителя, а также помощи врачей.

Лия Пацан