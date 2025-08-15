В Ростове-на-Дону при ударах БПЛА повреждены 33 дома

Мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин провел заседание КЧС, чтобы оценить ущерб после вчерашней атаки БПЛА на город. По его словам, в результате ударов повреждения получили 33 жилых дома.

Сейчас в городе комиссии КЧС обходят кварталы, спецслужбы убирают придомовые территории. На единовременную выплату поступило 72 пакета документов, 1 тыс. ростовчанам оказана юридическая помощь, написал господин Скрябин в Telegram-канале.

14 августа Ростов-на-Дону подвергся атаке ВСУ. Под удар дронов попали многоэтажные дома в центре города. Как сообщала пресс-служба губернатора региона, пострадали 15 человек. Главное следственное управление СКР начало расследование уголовных дел, возбужденных после ударов БПЛА по городу. Ведомство квалифицирует произошедшее как теракт.