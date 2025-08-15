Как элитная недвижимость сохраняет свою уникальность в условиях размывания классов

Виталий Степанов, директор департамента по работе с партнерами ФД «Неометрия» (ключевой актив холдинга – Alias Group), выступил на практикуме клуба недвижимости «Движение» в Краснодаре с темой «Бутик-курорт: как в элит-классе соблюсти баланс между приватностью личной резиденции и насыщенными возможностями курортного отдыха».

В рамках своего доклада он представил первый за пять лет строящийся жилой проект элит-класса в Сочи — клубный дом «Моретта» на 93 резиденции.

Практикум клуба недвижимости «Движение» в Краснодаре 14 августа собрал девелоперов, которые не просто строят дома, но и создают долгосрочные тренды на рынке недвижимости. На встрече был сделан акцент на актуальных успешно реализованных кейсах. Виталий Степанов, директор департамента по работе с партнерами ФД «Неометрия», в ходе своего выступления рассказал о формате бутик-курорта. В этой концепции компания строит клубный дом «Моретта» в историческом центре Сочи. Примечательно, что это первый за последние пять лет жилой проект элит-класса в городе — остальные девелоперы, которые работают в регионе, в высокобюджетном сегменте строят в основном апартаменты или инвест-отели.

Виталий Степанов начал с классификации объектов жилого строительства, отметив, что единого стандарта в отрасли нет и критерии принадлежности проекта к тому или иному классу определяются всем давно известными критериями: локацией, уровнем безопасности, парковочным коэффициентом и т. д. Но сегодня мы наблюдаем эволюцию классов и размывание привычных границ. В частности, то, что еще недавно считалось атрибутом премиальности, теперь реализуется даже в комфорт-классе, т. е. уровень благоустройства в проектах растет, поскольку требования покупателей становятся все выше. Так, сейчас базой для комфорта являются мастер-спальни, закрытая территория, зеленый двор без машин, дизайнерская отделка входных групп, развитые аменитис и проч. А в качественном бизнес-классе сегодня норма — и авторская архитектура, и собственные террасы, и уникальный ландшафтный дизайн, и расширенный сервис УК, и многое другое, что ранее можно было найти только в элитных ЖК.

Элитный класс, который тоже благополучно вписался в тренд «размывания», тем не менее, обладает рядом характерных уникальных черт, что и делает его желанным для аудитории, которая ищет для себя жилье высокого класса. Это, например, использование исключительно натуральных высококачественных материалов при строительстве и отделке, большие площади квартир, повышенная безопасность и приватность, современные инженерные системы.

«При этом появляются и новые атрибуты, которые привносят в проекты прогрессивные девелоперы: смысловая архитектура, передающая особый статус ЖК, и смысловое благоустройство как продолжение эстетики всего комплекса. Уникальные планировки квартир дополняют картину: в таких проектах можно встретить двухуровневые лоты, городские виллы, пентхаусы, квартиры с каминами, саунами, будуарами, со вторым светом, черновыми кухнями и блоками для обслуживающего персонала,— перечислил Виталий Степанов.— Но самое главное — это реальная приватность, которую ощущают резиденты, даже если объект расположен в центре города. И это не только за счет индивидуальных лифтов, разделения сервисных потоков, минимального количества квартир на этаже, но и благодаря резорту в рамках проекта, когда в нем заложена инфраструктура для отдыха и расслабления: наличие бассейна, высококлассного SPA, авторского ресторана, отельных сервисов уровня 5 звезд и так далее. Наконец, различные досуговые аменитис в таких проектах тоже позволяют почувствовать частью избранного сообщества, участники которого приятно проводят время и общаются в музыкальных лаунджах, винных барах, сигарных и чайных комнатах, зимнем саду, библиотеке».

Продолжая выступление, спикер привел в пример клубный дом «Моретта», основной концепцией которого является бутик-хаус как идея — с минимальным количеством резидентов, каждый из которых ощущает себя обитателем приватной виллы с возможностями отеля, где природа становится частью дизайна. Тропические и вечнозеленые растения, мягкое освещение создают атмосферу южного отдыха и гостеприимства. «Моретта» — это про новую роскошь, основные черты которой — уединение, тишина, приватность и смысл.

«Таким образом, элитный класс сегодня — это не то, что дорого, а то, что неповторимо. Поэтому для "Моретта" мы выбрали сочетание курортной инфраструктуры и люксового сервиса. Это сценарий, где человек не выбирает между домом и отдыхом за его пределами, потому что и так живет на курорте, но при этом — в полной приватности»,— подытожил Степанов.

