Заводы Кубани переработали первый миллион тонн свеклы

На предприятиях Краснодарского края в текущем сезоне переработали первый миллион тонн сахарной свеклы и произвели свыше 100 тыс. т сахара. Об этом заявил губернатор Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам главы Кубани, засуха в 2025 году отразилась на урожайности не только пшеницы, но и других культур, однако простаивать заводы не будут. В крае работают 14 предприятий, которые в этом сезоне планируют переработать около 9,2 млн т свеклы.

Губернатор подчеркнул, что необходимо полностью перейти на отечественные семена — сейчас ими засеяно 15% полей. Предстоит работа по повышению качества посевного материала, урожайности и устойчивости к погодным условиям.

Господин Кондратьев также отметил, что Краснодарский край — один из лидеров по производству сахара в России. В 2025 году регион намерен произвести не менее 1 млн т продукции.

По данным краевой администрации, за последние пять лет доля Кубани в общероссийском объеме готового сахара составила 25%.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Краснодарский край открыл сезон переработки сахарной свеклы. Порядка 14 заводов Кубани планируют переработать свыше 9 млн т корнеплодов и выработать около 1 млн т сахара.

Анна Гречко