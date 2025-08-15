Посуточная аренда в Сочи подорожала на треть за лето

Средняя стоимость посуточной аренды жилья в Сочи за летние месяцы выросла на 32% и составила 6,9 тыс. руб., что стало одним из самых высоких показателей роста среди городов Краснодарского края. Об этом пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на пресс-службу «Циан.Аналитики».

По данным на август 2025 года, стоимость краткосрочной аренды в курортном городе оказалась на 5% выше прошлогоднего уровня и на 41% больше январских показателей. В Краснодаре суточная ставка достигла 3,3 тыс. руб., что означает рост на 9% за год, на 10% с начала года и лишь на 6% за летний период. В среднем по краю цена составила 5,9 тыс. руб., с увеличением на 3% за год, на 38% с января и на 26% за лето.

Долгосрочная аренда однокомнатных квартир в Сочи в августе 2025 года стоила в среднем 56,3 тыс. руб. Это превышает прошлогодний показатель на 2% и январский — на 31%. За летние месяцы стоимость увеличилась на 11%.

В Краснодаре месячная плата за однокомнатную квартиру составляет 26,7 тыс. руб. — больше на 4% по сравнению с прошлым годом, на 6% с начала года и на 1% за лето. Средняя цена по краю достигла 30,4 тыс. руб. с ростом на 6% за год, на 2% с января и на 3% за летний сезон.

