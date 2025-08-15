Жителю Анапы грозит до 10 лет тюрьмы за аферу с арендой недвижимости

В Анапе задержан 36-летний местный житель, подозреваемый в мошенничестве с арендой коммерческой недвижимости. Мужчина получил от москвича 1,2 млн руб. за аренду помещения, но так и не предоставил объект, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.

После получения денег злоумышленник под различными предлогами откладывал передачу помещения и возврат средств, а затем перестал выходить на связь. Полицейские ОМВД России по Анапе установили и задержали подозреваемого, который сейчас находится под стражей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.