ЕАЭС выйдет на биржу

Премьер-министры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 15 августа на заседании межправительственного совета утвердили программу развития биржевых торгов на общем рынке — документ готовился несколько лет и нацелен на обеспечение роста взаимного товарооборота. Полноценный запуск союзного биржевого товарного рынка запланирован на 2029 год. До этого странам необходимо определиться с перечнем торгуемых товаров и реализовать пилотные проекты в этой сфере.

В пятницу, 15 августа, в киргизской Чолпон-Ате прошло заседание межправсовета ЕАЭС в расширенном составе. В повестке было порядка двадцати вопросов, среди которых концепции общих рынков лекарств и медизделий, а также программа развития биржевых торгов.

Не обошлись премьеры и без обсуждения извечных проблем объединения — прежде всего барьеров для сотрудничества на союзном рынке. Глава правительства Белоруссии Александр Турчин сообщил, что с 2016 года устранены 70 таких барьеров, но препятствия, снижающие эффективность функционирования единого рынка, сохраняются. Конкретные нарекания к партнерам возникли у Казахстана — премьер-министр этой страны Олжас Бектенов посетовал, что казахстанские производители и перевозчики внутри союза «продолжают сталкиваться со скрытыми ограничениями»: «Фактически мы наблюдаем полноценный ветеринарный, санитарный, таможенный контроль». Он добавил, что в ряде случаев не обеспечивается беспрепятственный транзит товаров по территориям стран ЕАЭС.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что на снятие ограничений как раз направлена утвержденная на встрече программа развития биржевых торгов в ЕАЭС. По его словам, она позволит сформировать общий рынок в этой сфере — «предприниматели получат возможность участвовать в торгах в каждой из стран "пятерки", станет проще находить партнеров и приобретать продукцию с минимальными издержками, что также придаст существенный импульс взаимной торговле».

Отметим этот документ (как и все иные одобренные в пятницу) премьер от имени РФ подписывал до официальной церемонии. Михаил Мишустин покинул заседание межправсовета досрочно, после своего выступления, объяснив это необходимостью лететь в Москву из-за саммита президентов РФ и США на Аляске.

Поясним, что работа по формированию общего биржевого рынка товаров в ЕАЭС ведется давно — национальные товарные биржи стран «пятерки» устроены несколько по-разному. Например, различается перечень торгуемой продукции. Концепция биржевой торговли в союзе была утверждена в октябре 2024 года (см. “Ъ” от 2 октября 2024 года), программу ее выполнения планировалось принять также до конца прошлого года, но процесс затянулся.

Как пояснили “Ъ” в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), это связано с длительностью согласования на экспертном уровне распространения концепции общего биржевого рынка товаров на энергоносители.

В итоге решено, что вопросы биржевой торговли этими товарами будут рассматриваться вне программы — в рамках формирования общих рынков энергоресурсов.

Несколько лет обсуждались разные подходы к организации общего биржевого рынка (см. “Ъ” от 23 апреля 2022 года), и итоговая конструкция, отмечают в ЕЭК, соответствует предложению России. Будет обеспечен недискриминационный доступ участников рынка к торгам, а национальные биржи станут организаторами торгов. Для взаимодействия регуляторов торговли и участников рынка, добавляют в комиссии, будет создан Биржевой комитет. Эта структура будет готовить предложения и рекомендации по обеспечению прозрачного и справедливого проведения межгосударственных торгов и осуществлять мониторинг работы общего биржевого рынка товаров.

В ЕЭК сообщили, что начало полномасштабного функционирования общего биржевого рынка товаров запланировано на 2027–2029 годы — до этого будет готовиться нормативная база, а в 2027-м планируется утвердить перечень товаров, торгуемых на общем биржевом рынке. Также запланирована организация пилотных проектов, проведение имитационных, а потом и реальных торгов.

