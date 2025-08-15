Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Журналисты попали на больничные койки

В Анкоридже их ждал теплый прием и холодный душ

Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников проводит ночь на спортивной арене аляскинских «Морских волков» в ожидании встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом и делится с читателями своими сильными впечатлениями.

Приехавших освещать саммит журналистов поселили на арене местного спортивного клуба «Морские волки»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Небольшие двухмоторные самолеты — главный вид транспорта на Аляске

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

По крайней мере, где спать, журналисты знали

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Черные ширмы образовывали двухместные палаты

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Походную обстановку нынче диктует время

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Аляска приняла нас с присущим ей радушием. Правда, долго не могли выйти из самолета почти что на родную землю, обнять ее березки, каких тут не меньше, чем в Подмосковье, да и вообще край до боли напоминает не то что камчатский, а самый что ни на есть ярославский.

Но ждали в самолете долго. Словно наше появление оказалось для кого-то все-таки сюрпризом.

Автобус, который вез нас до границы, был старенький и повидал в своей жизни многое, а больше всего — дальние межгородские перевозки.

Да только не автобусы тут главное средство передвижения, а самолет. Небольшой, двухмоторный, на водных лыжах. Летают они здесь как стрекозы.

Все это успеваешь заметить еще до выхода из аэропорта.

Прежде чем выйти, проходишь краткий курс эмоционального общения с американским пограничником, который успевает рассказать тебе о том, как прекрасна Аляска, во всех немыслимых подробностях, а сам он ни о чем тебя спросить уже просто не успевает или, скорее всего, забывает.

Затем едешь на том же автобусе по Анкориджу и понимаешь, что никакого сожаления по поводу исторической утраты на самом деле не испытываешь, как в иных случаях. Над Аляской небо синее, меж берез дожди косые, так похоже на Россию, только все же не Россия. И слава богу.

Что ж, приезжаешь на спортивную арену аляскинской университетской команды «Морские волки», чтобы переночевать тут, как предписано, и обнаруживаешь, что о тебе, как и обо всех российских журналистах, позаботился Международный Красный Крест.

Здесь вспомнили ковидный опыт и развернули ночной госпиталь для журналистов. Черные ширмы, образующие двухместные палаты, комплект белья с одеялом и подушкой, душевые кабины...

Кто-то был настолько шокирован увиденным, что я подумал, а где же тут реанимационные палаты с ИВЛ...

Впрочем, я, к примеру, даже не вздрогнул: а чего еще было ожидать? Походную обстановку нынче диктует время. К тому же разве такие ночевки были, скажем, во время автопробега на желтой «Ладе Калине Спорт» на трассе Чита—Хабаровск? То место в автобусе, то палатка на 60 человек, то просто чистое звездное небо. И в голову не приходило жаловаться. Благодарили судьбу. Как и сейчас.

Не так много слов благодарности нашлось у экипажей трех бортов, которые прилетели из Москвы и тоже поселились в нашем спортцентре. Общества журналистов им, видимо, хватило еще в самолете, и они потихоньку ушли с тренировочной арены, где был разбит госпиталь для нас, на основную, готовую к какому-то концерту.

— Сейчас я дам концерт...— пригрозила одна бортпроводница кому-то невидимому, и угроза была кем-то услышана, ибо, такое впечатление, на арене заработали динамики, и каждое ее слово отдавалось бесконечным эхом.

Между тем состояние основной спортивной площадки не удовлетворило бортпроводниц и пилотов, и они продолжили искать уединения в подтрибунных помещениях.

Наш госпиталь между тем жил своей ночной жизнью: в Москве-то уже рассвело, и телекорреспонденты поминутно, кажется, «прямились», а, кроме друг друга, а также коек-раскладушек, больше похожих на носилки, показывать друг другу по-прежнему было нечего. Что ж, и тут было на что посмотреть.

Между тем до начала встречи Владимира Путина и Дональда Трампа оставалось все меньше времени.

То есть пора было вставать и чистить зубы.

Правда, тут была большая очередь...

