Трамп: Россия и США не будут вести бизнес до завершения украинского конфликта
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов обсуждать вопросы бизнеса с российским коллегой Владимиром Путиным, если удастся достичь прогресса по украинскому конфликту. Об этом господин Трамп заявил перед саммитом на Аляске, передает Sky News.
Дональд Трамп
Фото: Kevin Lamarque / Reuters
Сегодня на Аляске в 22:00 по мск запланирована встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. Стороны назвали центральной темой переговоров урегулирование украинского кризиса.
Перед встречей президент США заявил, что ставки на переговорах будут высоки. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев согласился с высказыванием господина Трампа.
