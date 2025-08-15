Трамп: Россия и США не будут вести бизнес до завершения украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов обсуждать вопросы бизнеса с российским коллегой Владимиром Путиным, если удастся достичь прогресса по украинскому конфликту. Об этом господин Трамп заявил перед саммитом на Аляске, передает Sky News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Сегодня на Аляске в 22:00 по мск запланирована встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. Стороны назвали центральной темой переговоров урегулирование украинского кризиса.

Перед встречей президент США заявил, что ставки на переговорах будут высоки. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев согласился с высказыванием господина Трампа.

Подробности — в материале «Ъ» «Мирские сложности и мольбы о мире».