Трамп сделал заявление перед встречей с Путиным на Аляске

Президент США Дональд Трамп написал пост перед тем, как вылететь на Аляску для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Ставки высоки!!!» — заявил господин Трамп в Truth Social.

В состав делегации США на переговорах вошли 16 человек, среди них — спецпосланник президента Стив Уиткофф. В состав российской делегации вошел министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, глава Минфина Антон Силуанов, а также глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Что происходит на Аляске в день саммита президентов России и США — в материале «Ъ» «Мирские сложности и мольбы о мире».