Дмитриев согласился с заявлением Трампа о высоких ставках на встрече РФ и США

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев согласился со словами американского лидера Дональдом Трампом о том, что ставки на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным будут высокими. Господин Дмитриев также входит в российскую делегацию на Аляске.

«Это правда»,— написал глава РФПИ в социальной сети X. Так он ответил на соответствующее заявление Дональда Трампа.

Встреча президентов России и США на Аляске должна произойти сегодня. Начало переговоров запланировано на 22:00 мск. Ранее стало известно, что российский самолет Ил-76 уже приземлился на авиабазе штата. Стороны называли центральной темой переговоров урегулирование украинского кризиса.

