Обнюханные и замерзшие

Как спецкор “Ъ” и все остальные журналисты добирались на авиабазу Элмендорф-Ричардсон

Путь на американскую военную базу стал мучительно долгим для журналистов на всех шести автобусах, проходящих проверку. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников — в одном из них.

Фото: Андрей Колесников, Коммерсантъ

Фото: Андрей Колесников, Коммерсантъ

Когда самолет президента США поднимался в воздух с базы Эндрюс, Владимир Путин как раз начинал осматривать завод по производству рыбьего жира в Магадане. Что-то в этом было, но вот только что?

Тем временем журналисты в 5:30 утра выдвинулись на американскую военную базу Эльмендорф-Ричардсон. И путь был долгим. У торгового центра в рассветной тишине пересаживались, пока нет посетителей и лишних глаз, с одного автобуса на другой, военный. У меня даже появилось ощущение, что я участвую в чем-то нехорошем.

Потом ехали на проверку. Автобусов было шесть: не только с российскими (в том числе и с теми, кто добирался до Анкориджа как смог сам, то есть не меньше 33 часов. Здесь были, кстати, и американские журналисты, работающие в Москве. На вопросы соотечественников-военных отзывались как русские), но уже и с американскими журналистами из США. Иностранных СМИ — немецких, французских, китайских — тут не было.

Произвела впечатление проверка. Она заняла не один час. Почти все время пришлось на ожидание в автобусах: нам объяснили, что приехать в пресс-центр смогут только все шесть автобусов сразу. На пассажиров каждого автобуса уходило минут 40. Каждый следующий автобус на улице ждал своей очереди на вход в кинозал, где собаки и люди производили досмотр, то есть тщательно осматривали и обнюхивали все содержимое сумок, да просто перетряхивали их. Утро было почти морозным.

Вскоре Аляска разонравилась полностью. Информация о том, что это самый холодный штат США, полностью подтвердилась.

Переполоха наделал большой чемодан, оказавшийся бесхозным. То есть никто так и не признался, чей он.

Между тем Владимир Путин в Магадане возложил цветы к актуальному мемориалу «Героям АлСиба» (российский и американский летчики пожимают друг другу руки на фоне крыла самолета) и вылетел в Анкоридж. Теперь всем должно было стать понятно, что встреча с Дональдом Трампом — лишь одна из строчек в его напряженном графике, а строчкой в биографии, может, и недостойна стать.

А федеральные телеканалы, еще вчера именовавшие визит в Анкоридж историческим, уже с утра называли его только эпохальным.

Андрей Колесников, Анкоридж

Фотогалерея

Прибытие российских журналистов на Аляску

Взлетно-посадочная полоса в аэропорту Анкориджа

Взлетно-посадочная полоса в аэропорту Анкориджа

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Российские журналисты после посадки самолета в Анкоридже

Российские журналисты после посадки самолета в Анкоридже

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Сотрудники полиции в аэропорту

Сотрудники полиции в аэропорту

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Представители российских СМИ в зоне высадки

Представители российских СМИ в зоне высадки

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Выгрузка багажа прибывших российских гостей

Выгрузка багажа прибывших российских гостей

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналистов разместили на арене спортивного клуба Seawolves

Журналистов разместили на арене спортивного клуба Seawolves

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Обозначения внутри здания арены

Обозначения внутри здания арены

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналистам выделили спальное место за шторками, полотенца, а также предоставили доступ к душевым кабинам

Журналистам выделили спальное место за шторками, полотенца, а также предоставили доступ к душевым кабинам

Фото: Коммерсантъ / Андрей Колесников

Спальные зоны

Спальные зоны

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Вещи журналистов

Вещи журналистов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Указатели в туалете

Указатели в туалете

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

