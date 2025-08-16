«Договорились договариваться дальше»

На Аляске завершился саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Сделки по Украине достигнуто не было, но лидеры двух стран установили прямой контакт и отметили некоторый прогресс. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал журналистам, что «это (был —. “Ъ”) тот самый разговор, который позволяет дальше уверенно вместе идти по пути поиска вариантов урегулирования». “Ъ” спросил ведущих российских экспертов, оправдались ли их ожидания от саммита.

Тимофей Бордачев, профессор НИУ «Высшая школа экономики»:

«Ожиданий того, что саммит решит украинский вопрос, у меня лично не было — он только сердцевина проблемы европейской безопасности.

Наиболее важным мне показался именно дух встречи: неизбежное в созданных за 35 лет обстоятельствах противостояние переводится (при Дональде Трампе, по меньшей мере, а дальше видно будет) в цивилизованный формат. У каждой из сторон есть свои обстоятельства и ограничители, которыми она не может пренебрегать, но при этом окончательно убрана, с американской стороны, идея "стратегического поражения" и "изоляции" России. Такой подход выводил конфликт из плоскости международных отношений, и делал его нерешаемым. То, что произошло такое изменение, говорит о том, что возникла новая реальность: конфликт остается, его военно-техническая фаза видимо будет пока продолжаться, но этот конфликт становится нормальным с точки зрения истории международных отношений. И, стало быть, решаемым — нет "экзистенциальных" факторов его продолжения, только расхождение интересов и давление обстоятельств (последнее особенно в случае с США, у которых давление избыточных обязательств и ставок)».

Илья Крамник, научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН:

«Мои ожидания оправдались в том смысле, что я не ждал сенсаций и явления urbi et orbi (с лат.— "к городу и к миру".— “Ъ”) готового мирного решения, оно сейчас, к сожалению, невозможно. В том числе в силу внутризападного раскола.

Сейчас, очевидно, предстоит самая сложная часть: какими бы плодотворными не были переговоры президентов России и США, мир на Украине возможен только при условии включения в решение проблемы стран Евросоюза. Сейчас это выглядит немыслимым, учитывая публичные позиции как ЕС в целом, так и отдельных европейских стран.

Слова Трампа о том, что "сделки пока нет", и его намерение связаться с Зеленским и коллегами в Европе, показывают, что и Трамп это понимает.

Вместе с тем, очевидно, что России и США есть, что обсудить и помимо украинского конфликта, что также подтверждается словами обоих глав государств о взаимных интересах в различных сферах и наличии соответствующих контактов.

Поэтому да: я ждал, что стороны достигнут понимания, в том числе и по вопросам, никак не связанным с идущей войной, а вот вопрос завершения этого вооруженного конфликта придется решать последовательно.

Это, в целом, и случилось. Посмотрим, как отреагируют в Европе, и конечно, подождем, каким будет черновик возможного соглашения о мире».

Алексей Наумов, эксперт Российского совета по международным делам:

«На эту ситуацию стоит взглянуть с точки зрения классической дипломатии. Внешне результат, может быть, и выглядит невнятно, по факту мы понимаем, что главный прогресс всегда под сукном.

Мы привыкли, что при Джо Байдене все утекало, все становилось достоянием общественности. Сейчас ситуация иная. Обратите внимание, оба президента говорили о значительном прогрессе в переговорах. Что это может значить? Что российские соображения по поводу перемирия приняты во внимание. То есть отсутствие смысла в перемирии как таковом, без прекращения поставок вооружения Украине, без обсуждения территориальных вопросов и так далее.

Почему такой вывод можно сделать? Потому что не вводятся санкции против России, потому что Дональд Трамп берет паузу для того, чтобы проконсультироваться со своими коллегами из Европейского Союза и Украины или надавить на них, чтобы они приняли российскую позицию.

По итогу мы имеем ситуацию, в рамках которой Дональд Трамп выпрыгивает из цугцвангов, который сам себя поставил. Он обещал сначала ввести санкции в минувшую пятницу, затем обещал ввести после Аляски, если бы переговоры завершились бы провалом, но теперь вроде как опять никаких санкций ему вводить не нужно. Россия получает, соответственно, передышку от новых санкций. Российская же армия успешно, особенно успешно в последнее время, развивает наступление на Донецком направлении, и все больше склоняет чашу весов в сторону России.

Для России это максимально выгодный расклад, международная изоляция окончательно преодолена, санкции не вводятся, Трамп не требует немедленного прекращения огня, а поле боя работает на российскую сторону.

Мои ожидания оправдались в том плане, что большого прорыва я и не ждал, поскольку обычно саммиты готовятся заранее, здесь же все было буквально на коленке сделано, и поэтому было понятно, что большого прорыва не будет, особенно по украинскому вопросу, который Дональду Трампу необходимо обсуждать или заставлять принимать его коллег из ЕС и Украины. А он не готов пока отдельно друг от друга обсуждать двусторонние связи и Украину, поскольку ему нужно решить украинский вопрос. Не ради Украины, не ради Зеленского, а ради того, чтобы завершить шесть войн за шесть месяцев и получить Нобелевскую премию мира. Это звучит смешно, по факту это так».

Сергей Полетаев, аналитик, сооснователь и редактор проекта «Ватфор»:

«Ожидания оправдались, потому что я ничего особенно не ждал. Самым вероятным был исход — договорятся договариваться дальше — что и произошло.

Проблем две. Первая: Трамп себя не считает стороной конфликта, и хочет оставаться над схваткой, а Путин (справедливо, на мой взгляд) — наоборот, считает, и убежден, что только Трамп может принять принципиальные решения по его завершению. И если сегодня удалось сдвинуться по этому вопросу, то дальше дело пойдет.

Вторая проблема — это позиция Европы и Украины, которые пока настроены воевать дальше. Эту проблему, как мне кажется, можно решить только на фронте. Рано или поздно именно положение дел на фронте сформирует общую реальность у всех четырех сторон: России, США, Европы и Украины.

Судя по тому, как идут там дела, эта реальность будет ближе к нашей, чем к евроукраинской. Тогда-то Трамп и получит свою сделку, не раньше».

Подготовила Елена Черненко