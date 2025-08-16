«Торжественность и зрелищность, с которыми встречали российского президента, говорят сами за себя»
FT, Politico и другие издания увидели в приеме, оказанном Владимиру Путину на Аляске, угрозу для Украины
Встреча президентов России и США только началась, а мировые медиа уже представили свои мысли по этому поводу. Они пишут о полноправном возвращении России на мировую арену, об «очевидно хороших» личных отношениях Дональда Трампа и Владимира Путина и том, как все это угрожает Киеву.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Financial Times (Лондон, Великобитания)
Трамп стелит красный ковер Путину, а украинцы смотрят издалека
Дональд Трамп и Владимир Путин воздержались от каких бы то ни было заявлений перед началом саммита… Но торжественность и зрелищность, с которыми встречали российского президента, говорят сами за себя… Саммит вернул Путина на самый верх, внезапно закончив годы западных попыток превратить его в изгоя… Демократы и украинцы не теряли времени для выражения своего отвращения… Широкая улыбка Трампа в начале их встречи, первой с 2019 года, показала, что личная приязнь двух этих человек остается сильной.
Le Figaro (Париж, Франция)
Американский президент предложил своему российскому коллеге прекрасно срежиссированное возвращение на дипломатическую сцену
Красная дорожка, пролет истребителей и почти демонстративное дружелюбие: Дональд Трамп предложил Владимиру Путину прекрасно срежиссированное возвращение на международную арену. Для Путина быть принятым с такими почестями в Соединенных Штатах было по-настоящему немыслимым до… возвращения Дональда Трампа в Белый дом.
Bloomberg (Нью-Йорк, США)
Встреча Трампа и Путина проходит после совместной поездки в лимузине
Для европейских лидеров это будут несколько напряженных часов, пока они ожидают окончания встречи и последующего звонка Трампа, который проинформирует их о результатах… До того правительствам в Европе и Киеве только и остается что надеяться на то, что Трамп сдержит свое слово по поводу того, что он будет давить на российского президента с тем, чтобы тот согласился на прекращение огня, встречу с президентом Украины, держась подальше от переговоров по территориальному вопросу.
Politico (Арлингтон, США)
Трамп расстелил красный ковер, чтобы поприветствовать Путина на Аляске
Это был поразительный прием для лидера, который оставался мировым парией с 2022 года… Для того, кто в последние месяцы все больше раздражал Трампа своим сопротивлением его миротворческим усилиям. Первые же изображения улыбающегося Путина, уезжающего в лимузине Трампа, могут вызвать опасения на Украине и в Европе, лидеры которой призывали Трампа занять жесткую линию (на переговорах.— «Ъ») с российским президентом, которого многие подозревают в том, что он стремится тянуть время, налаживая отношения с Трампом, но не желая заканчивать войну.