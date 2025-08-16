Встреча президентов России и США только началась, а мировые медиа уже представили свои мысли по этому поводу. Они пишут о полноправном возвращении России на мировую арену, об «очевидно хороших» личных отношениях Дональда Трампа и Владимира Путина и том, как все это угрожает Киеву.

Трамп стелит красный ковер Путину, а украинцы смотрят издалека

Дональд Трамп и Владимир Путин воздержались от каких бы то ни было заявлений перед началом саммита… Но торжественность и зрелищность, с которыми встречали российского президента, говорят сами за себя… Саммит вернул Путина на самый верх, внезапно закончив годы западных попыток превратить его в изгоя… Демократы и украинцы не теряли времени для выражения своего отвращения… Широкая улыбка Трампа в начале их встречи, первой с 2019 года, показала, что личная приязнь двух этих человек остается сильной.

Американский президент предложил своему российскому коллеге прекрасно срежиссированное возвращение на дипломатическую сцену

Красная дорожка, пролет истребителей и почти демонстративное дружелюбие: Дональд Трамп предложил Владимиру Путину прекрасно срежиссированное возвращение на международную арену. Для Путина быть принятым с такими почестями в Соединенных Штатах было по-настоящему немыслимым до… возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Встреча Трампа и Путина проходит после совместной поездки в лимузине

Для европейских лидеров это будут несколько напряженных часов, пока они ожидают окончания встречи и последующего звонка Трампа, который проинформирует их о результатах… До того правительствам в Европе и Киеве только и остается что надеяться на то, что Трамп сдержит свое слово по поводу того, что он будет давить на российского президента с тем, чтобы тот согласился на прекращение огня, встречу с президентом Украины, держась подальше от переговоров по территориальному вопросу.

Трамп расстелил красный ковер, чтобы поприветствовать Путина на Аляске

Это был поразительный прием для лидера, который оставался мировым парией с 2022 года… Для того, кто в последние месяцы все больше раздражал Трампа своим сопротивлением его миротворческим усилиям. Первые же изображения улыбающегося Путина, уезжающего в лимузине Трампа, могут вызвать опасения на Украине и в Европе, лидеры которой призывали Трампа занять жесткую линию (на переговорах.— «Ъ») с российским президентом, которого многие подозревают в том, что он стремится тянуть время, налаживая отношения с Трампом, но не желая заканчивать войну.

