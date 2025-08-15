На Дону вынесен приговор за нарушение требований охраны труда

Морозовский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 41-летнего мужчины. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ («нарушение требований охраны труда»). Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В суде с участием государственного обвинителя установлено, что фигурант являлся ответственным за безопасность на станции техобслуживания транспортных средств, однако надлежащим образом не проконтролировал соблюдение персоналом техники безопасности и не обеспечил работника специальным предохранительным устройством для накачивания шин крупногабаритного автотранспорта.

В результате, в сентябре прошлого года во время шиномонтажных работ произошел разрыв камеры колеса, из-за чего работник получил травмы, повлекшие за собой его гибель.

Суд приговорил виновного к одному году лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ («условное осуждение») с испытательным сроком два года. Исковые требования прокурора о взыскании компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетнего ребенка погибшего работника в размере 250 тыс. руб. удовлетворены.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о том, что фигурант признал свою вину.

Валентина Любашенко