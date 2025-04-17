На Дону предпринимателя будут судить за смерть слесаря шиномонтажного сервиса
В Милютинском районе Ростовской области предпринимателя будут судить за смерть работника шиномонтажа. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным следствия, в шиномонтажном сервисе в 2024 году произошел разрыв камеры колеса, 28-летний работник погиб. Позже выяснилось, что предприниматель, ответственный за безопасность при проведении шиномонтажных работ, допустил слесаря к работе без должного обучения и инструктажа.
Предпринимателя будут судить за нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 143 УК РФ). В ходе расследования обвиняемый полностью признал вину.