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На Дону предпринимателя будут судить за смерть слесаря шиномонтажного сервиса

В Милютинском районе Ростовской области предпринимателя будут судить за смерть работника шиномонтажа. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в шиномонтажном сервисе в 2024 году произошел разрыв камеры колеса, 28-летний работник погиб. Позже выяснилось, что предприниматель, ответственный за безопасность при проведении шиномонтажных работ, допустил слесаря к работе без должного обучения и инструктажа.

Предпринимателя будут судить за нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 143 УК РФ). В ходе расследования обвиняемый полностью признал вину.

Мария Иванова

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