Российский Ил-76 приземлился на авиабазе на Аляске

По информации сервиса Flightradar, российский самолет Ил-76 приземлился на авиабазе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Здесь в пятницу в 11:30 утра по местному времени (22:30 мск) запланированы переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Основной темой саммита станет урегулирование кризиса на Украине, а также обсуждение перспектив взаимодействия между Москвой и Вашингтоном. Лидеры двух стран рассмотрят вопросы поддержания глобальной стабильности, безопасности и актуальные международные проблемы.