На Дону сумма оказанных бытовых услуг превысила 51 млрд рублей
В первом полугодии 2025 года сумма оказанных бытовых услуг предприятиями Ростовской области превысила 51 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 6,5 % выше в сравненим с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в своем Telegram-канале сообщает директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Гелас.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
«Стабильные темпы роста ежегодно наблюдаются в сфере парикмахерских услуг, услуг по ремонту и техобслуживанию автотранспортных средств, ремонту и строительству жилья, а также фотоуслуг»,— отметила глава департамента.
По данным на 15 августа, в Ростовской области зарегистрировано более 13 тыс. объектов бытовых услуг, на которых занято порядка 46 тыс. специалистов.
С такими показателями Ростовская область заняла пятое место в рейтинге субъектов Российской Федерации по объему оборота оказанных населению бытовых услуг.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в первом полугодии 2025 года оборот общественного питания в Ростовской области увеличился на 15,2% в сравнении с тем же периодом прошлого года и составил 43,1 млрд руб.