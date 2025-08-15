На Дону сумма оказанных бытовых услуг превысила 51 млрд рублей

В первом полугодии 2025 года сумма оказанных бытовых услуг предприятиями Ростовской области превысила 51 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 6,5 % выше в сравненим с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в своем Telegram-канале сообщает директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Гелас.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Стабильные темпы роста ежегодно наблюдаются в сфере парикмахерских услуг, услуг по ремонту и техобслуживанию автотранспортных средств, ремонту и строительству жилья, а также фотоуслуг»,— отметила глава департамента.

По данным на 15 августа, в Ростовской области зарегистрировано более 13 тыс. объектов бытовых услуг, на которых занято порядка 46 тыс. специалистов.

С такими показателями Ростовская область заняла пятое место в рейтинге субъектов Российской Федерации по объему оборота оказанных населению бытовых услуг.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в первом полугодии 2025 года оборот общественного питания в Ростовской области увеличился на 15,2% в сравнении с тем же периодом прошлого года и составил 43,1 млрд руб.

Наталья Белоштейн