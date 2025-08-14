Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Дону оборот общепита вырос на 15% в 2025 году

В первом полугодии 2025 года оборот общественного питания в Ростовской области увеличился на 15,2% в сравнении с тем же периодом прошлого года и составил 43,1 млрд руб. Такие данные в своем Telegram-канале приводит директор департамента потребительского рынка региона Ирина Гелас.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

На данный момент на территории Ростовской области открыто более шести тыс. объектов общепита, рассчитанных на более чем 307 тыс. посетителей. В сравнении с 2024 году количество ресторанов, кафе и столовых увеличилось на 114 предприятий.

На предприятиях общественного питания в регионе работают 38 тыс. человек.

Форматы заведений различные – от точек быстрого обслуживания до ресторанов национальной кухни, где можно отведать локальные блюда, отметила Ирина Гелас.

Наталья Белоштейн

