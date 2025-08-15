Более 100 человек пострадали при взрыве на рязанском заводе «Эластик»
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что число пострадавших при взрыве на заводе «Эластик» в Шиловском районе превысило 100. В списке погибших — пять человек.
Фото: МЧС России
«Более 100 пострадали, в том числе из-за осколков стекла,— сообщил чиновник. — Всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, в том числе психологическая».
Сегодня в одном из цехов завода произошел пожар и взрыв. МЧС подтвердило гибель пяти человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении техники безопасности.