Более 100 человек пострадали при взрыве на рязанском заводе «Эластик»

Губернатор Малков: более 100 человек пострадали при взрыве на рязанском заводе

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что число пострадавших при взрыве на заводе «Эластик» в Шиловском районе превысило 100. В списке погибших — пять человек.

Фото: МЧС России

«Более 100 пострадали, в том числе из-за осколков стекла,— сообщил чиновник. — Всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, в том числе психологическая».

Сегодня в одном из цехов завода произошел пожар и взрыв. МЧС подтвердило гибель пяти человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении техники безопасности.

