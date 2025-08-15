Число погибших при взрыве на заводе «Эластик» выросло до 5

МЧС подтвердило гибель пяти человек при взрыве на заводе «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области. Ранее о пяти погибших сообщал Telegram-канал Baza. Официально была подтверждена гибель трех человек и 20 пострадавших.

В сообщении МЧС уточняется, что персонал предприятия эвакуирован, угрозы жилому сектору нет. Число пострадавших ведомство еще уточняет. На месте работают 70 специалистов и 28 единиц спецтехники.

По данным опергруппы Рязанской области, взрыв на заводе «Эластик» произошел около 10:30 мск. Telegam-канал 112 сообщал, что пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Baza пишет, что под завалами еще есть люди, к ним затруднен доступ спасателей. Сейчас на месте работает оперштаб МЧС.

Полина Мотызлевская