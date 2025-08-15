«РЕН ТВ»: число пострадавших при взрыве на заводе в Рязани выросло до 98

Число пострадавших при взрыве на заводе «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области выросло до 98. Об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.

МЧС ранее подтвердило, что погибли 5 человек. «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы писало о 20 пострадавших.

По данным опергруппы Рязанской области, взрыв на заводе «Эластик» произошел около 10:30 мск. Telegam-канал 112 сообщал, что пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Baza пишет, что под завалами еще могут быть люди.

В пресс-службе МЧС также заявляли, что персонал предприятия был эвакуирован, угрозы жилому сектору нет.

Полина Мотызлевская