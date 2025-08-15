На Кубани и в Крыму очистили 922 км берега от нефтепродуктов

С начала проведения работ в Краснодарском крае, Республике Крым и Севастополе волонтеры и специалисты очистили 922 км берега от мазута. На утилизацию вывезли более 180 тыс. т загрязненного грунта и песка. Об этом сообщает МЧС России.

Фото: Администрация Краснодарского края Фото: Администрация Краснодарского края

В прибрежной зоне Анапы и Темрюкского района водолазы совершили 17,1 тыс. спусков. С помощью телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов обследовали более 8,8 тыс. кв. м дна. Собрали 18,2 тыс. мешков с отходами.

На территории Краснодарского края специалисты обследовали 325 км берега. Очистили более 629 км, собрали 178 тыс. т замазученного грунта, песка и гальки.

В Республике Крым обследовали 500 км побережья. На данный момент очищено более 259,5 км берега. Собрано около 908,4 т загрязненного песка и грунта.

В Севастополе волонтеры с начала проведения работ обследовали 165 км побережья. На полигоны для утилизации вывезли 850,17 т мешков с нефтесодержащими отходами.

Алина Зорина