Женщина погибла в результате атаки БПЛА на многоэтажный дом в Курске

Беспилотник ВСУ атаковал многоэтажный дом в Железнодорожном районе Курска. В результате удара начался пожар, горят четыре верхних этажа. Одна местная жительница погибла, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

По информации главы региона, еще шесть человек пострадали, один из них в тяжелом состоянии. На месте работают оперативные службы.

Ранее Минобороны сообщило о том, что с 17:00 до 20:00 мск над регионами России было сбито 13 беспилотников. Восемь из них уничтожено над Белгородской областью. Четыре — над Ростовской. Еще один — над Калмыкией.