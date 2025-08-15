В России за ночь сбили 53 БПЛА

Дежурные средства ПВО за ночь сбили 53 дрона самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны. Атаке подверглись девять российских регионов.

13 БПЛА были сбиты над территорией Курской области, 11 — над Ростовской, семь — над Самарской, шесть — над Белгородской. Пять беспилотников уничтожили над Орловской областью, по четыре — над Брянской и над Воронежской. По одному дрону сбили над Саратовской областью и Калмыкией. Также один БПЛА был сбит над Азовским морем.

В Курске дрон попал в многоэтажный дом. Начался пожар, огонь охватил четыре этажа. Погибла местная жительница. Пострадали десять человек, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.