В Ростове проведут поквартирный обход поврежденных при атаке БПЛА домов

Представители администрации Ростова-на-Дону 15 августа начнут поквартирный обход домов, пострадавших при атаке БПЛА, для оценки ущерба. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Александр Скрябин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря Фото: Telegram-канал врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря

По завершении работы комиссии будут составлены списки пострадавших горожан для оказания им единовременной материальной помощи, финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости, а также единовременного пособия в связи с получением вреда здоровью.

Как ранее сообщалось, в результате атаки БПЛА в Ростове-на-Дону повреждения получили 20 домов. В них повреждены окна, балконы и припаркованные рядом с домами автомобили. От жителей принято 175 заявлений.

Во время инцидента пострадали 13 мирных жителей.

По факту произошедшего Главное следственное управление СК России возбудило уголовно дело о теракте (ч.2 ст.205 УК РФ).

Наталья Белоштейн