В Турции арестовали оппозиционного мэра центрального района Стамбула

15 августа турецкая полиция арестовала Инана Гюнея, мэра Бейоглу — одного из центральных районов Стамбула — и члена оппозиционной Республиканской народной партии (РНП). По данным турецкого телеканала TRT Haber, кроме Гюнея были арестованы еще 39 человек. Их всех обвиняют в коррупции.

Инан Гюней (слева)

Фото: @guneyyinan Инан Гюней (слева)

Фото: @guneyyinan

Это очередной арест мэра от РНП в Турции за последние месяцы. Кампания началась с ареста в марте мэра Стамбула и кандидата в президенты Экрема Имамоглу. В июле его приговорили к году и восьми месяцам тюрьмы по обвинению в оскорблении государственного служащего. В отношении господина Имамоглу заведено и дело о коррупции. С марта в Турции арестовали около 500 человек, в основном членов РНП, среди которых мэры и сотрудники муниципалитетов Стамбула, Антальи, Бурсы, Чанаккале, Гиресуна, Трабзона.

Власти Турции обвиняют оппозиционеров в коррупции, финансовых махинациях и связях с террористами. В РНП отрицают эти обвинения и считают кампанию против членов партии попыткой уничтожить демократическую альтернативу нынешнему правительству Турции.

Яна Рождественская