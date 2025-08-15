Владельцы лифтовой компании «Южная Столица» из Сочи планируют ее банкротство

Временный управляющий ООО «Лифтовая компания "Южная Столица"» Сергей Рудоманов сообщил об итогах первого собрания кредиторов компании, находящейся в процедуре наблюдения. Согласно информации, размещенной в Едином государственном реестре сведений о банкротстве, кредиторы общества приняли решение обратиться в Арбитражный суд Краснодарского края с ходатайством о введении в отношении должника процедуры конкурсного производства.

Также на собрании кредиторов было решено выбрать саморегулируемой организацией, из членов которой утверждается арбитражный управляющий, Ассоциацию «Межрегиональная Северо-Кавказская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих "Содружество"» из Ставрополя. Дополнительные требования к кандидатуре арбитражного управляющего решено не предъявлять и возложить на него функции реестродержателя.

Место проведения собрания кредиторов ООО «Лифтовая компания "Южная Столица"» определено по месту нахождения конкурсного управляющего. Собрания кредиторов решено проводить в форме заочного голосования. Источником для осуществления расходов по делу о банкротстве компании станут средства должника.

Дата рассмотрения итогов процедуры наблюдения назначена в Арбитражном суде Краснодарского края 27 октября 2025 года.

По данным судебных документов, процедура наблюдения в отношении ООО «Лифтовая компания "Южная Столица"» была введена краевым арбитражем в декабре 2024 года по заявлению самого должника. Из заявления следует, что общая сумма задолженности ООО перед кредитором ООО «СЗ "Флагман"» составляет 2,6 млн руб., что подтверждается решением Арбитражного суда Краснодарского края от 14 апреля 2023 года. С учетом изложенного арбитражный суд пришел к выводу о необходимости введения в отношении должника процедуры наблюдения.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Лифтовая компания "Южная Столица"» зарегистрировано в Сочи в 2019 году. Уставный капитал общества — 20 тыс. руб. Генеральным директором и держателем 50% доли в уставном капитале является совладелец сочинского ООО «Топлифт» Юлиан Морковненков. Еще 50% доли в УК принадлежит Казбеку Тлимахову. Основным видом деятельности «Южной Столицы» является оптовая торговля подъемно-транспортными машинами и оборудованием. Финансовые показатели общества датируются только 2019 годом, когда его выручка составила 16,6 млн руб., а чистая прибыль — 1,3 млн руб.

