Налоговая задолженность в Ростовской области за полгода снизилась на 10%

За первые шесть месяцев 2025 года налоговая задолженность физических лиц и предприятий Ростовской области снизилась более чем на 10%. Это следует из отчетности областного минфина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По состоянию на 1 июля общий объем недоимки составил около 7,2 млрд руб. В 2024 году этот показатель составлял 8,04 млрд руб.

Более трети долгов (2,75 млрд руб.) приходится на налогоплательщиков Ростова-на-Дону. В первую пятерку вошли также: Шахты (438,5 млн руб.), Аксайский район (411,7 млн руб.), Таганрог (394,5 млн руб.) и Батайск (385,1 млн руб.).

Мария Хоперская