Количество пострадавших при ночной атаке на Курск возросло до 12 человек

При атаке БПЛА в Курске, по последним данным, пострадали 12 человек. Девять из них находятся в областной больнице, троим госпитализация не понадобилась. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, его цитирует «РИА Новости». Он не уточнил, в каком состоянии находятся пострадавшие.

Ранее сообщалось о 10 пострадавших, а также об одной погибшей местной жительнице. Люди стали жертвами ночного налета беспилотников: один из дронов попал в многоэтажный дом. Там начался пожар, возгорание распространилось на несколько этажей. Всего над Курской областью за ночь сбили 13 беспилотников.

Как жители курского приграничье пережили оккупацию, читайте и слушайте в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».