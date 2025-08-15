В Сочи впервые за 15 лет реконструировали водозаборные бассейны

Глава Сочи Андрей Прошунин посетил Центральный водозабор и оценил работу единого диспетчерского центра местного водоканала. В ходе визита обсудили вопросы обеспечения жителей и туристов стабильным водоснабжением, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Производительность водозабора на реке Сочи достигает 155 тыс. куб. м в сутки. Объект обеспечивает водой Центральный и часть Хостинского района города. Впервые за 15 лет сотрудники предприятия провели реконструкцию бассейнов искусственного пополнения подземных вод.

Искусственные водоемы позволяют пополнять водоносный горизонт, откуда насосы поднимают ресурс для очистки и подачи в централизованную сеть. Мощность составляет до 2 тыс. куб. м/час на правобережной части и до 1,5 тыс. куб. м/час на левобережной.

Сейчас полностью очистили от ила шесть бассейнов площадью свыше 26 тыс. кв. м. Завершены работы по углублению дна, продолжается засыпка крупнозернистым песком для создания фильтрующего слоя. Разработана новая схема подачи воды во второй ряд бассейнов и водоприемных колодцев. Планируется строительство временного трубопровода длиной около 100 м диаметром 160 мм.

Андрей Прошунин сообщил, что сейчас в Сочи пик летнего сезона, и заполняемость средств размещения составляет около 85%. Он отметил, что объем подачи воды в этом году увеличился на 10% и впервые за пять лет практически не было перебоев с водоснабжением, за исключением аварийных ситуаций.

Мэр добавил, что иногда поступают жалобы на отсутствие воды в некоторых микрорайонах и поручил усилить работу по быстрому устранению утечек на водоводах.

Во время встречи он проверил работу единой диспетчерской службы Водоканала, которая работает круглосуточно и координирует действия городских служб и МЧС. В ее оперативном управлении находятся 308 объектов, включая водозаборы, насосные станции и очистные сооружения.

Андрей Прошунин также ознакомился с пилотным проектом установки приборов учета потребления воды с цифровой передачей данных. Эти приборы передают информацию о потреблении в реальном времени, что повышает точность измерений и уменьшает влияние человеческого фактора. Оборудование и программное обеспечение произведены в России, и проект может быть внедрен по всему городу.

Мария Удовик