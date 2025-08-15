На миасском автозаводе начали строительство нового литейного комплекса

На автомобильном заводе «Урал» в Миассе состоялась торжественная церемония закладки первого камня в строительство нового литейного комплекса. Общие инвестиции в запуск производства составят 9,5 млрд руб., сообщает пресс-служба фонда развития промышленности Челябинской области.

Цех позволит заместить импорт ключевых автокомпонентов для мостов, ходовой и тормозной систем. Заготовки будут поставлять не только для грузовиков «Урал», но и для другой отечественной техники. В комплексе площадью 46 тыс. кв. м планируется ежегодно выпускать до 45 тыс. т отливок из чугуна. Планируется, что производство стартует в 2027 году. Для реализации проекта федеральный Фонд развития промышленности предоставил заводу льготный заем в 5 млрд руб., а госкорпорация «ВЭБ.РФ» выдала кредит на 2,6 млрд руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», соглашение о строительстве нового цеха предприятие подписало с китайским подрядчиком CM Peace (Dalian) Limited на выставке «Иннопром-2025» в июле.

Виталина Ярховска