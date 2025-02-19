«Город не способен за свой счет построить новый зоопарк»

Выездное заседание комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью думы Екатеринбурга прошло в городском зоопарке. Во время него обсудили, можно ли перенести зоопарк в другое место. Депутаты предложили поддержать строительство медвежьего вольера в честь юбилея зоопарка, но о новой территории, по их мнению, говорить пока не стоит.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Выездное заседание думской комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью начали с экскурсии по зоопарку и доклада директора Светланы Прилепиной. Сейчас зоопарк занимается переустройством вольеров для медведей, чтобы он соответствовал требованиям и мог принять новых особей. В общей сложности на это требуется 30 млн руб., но половину суммы зоопарк покрывает из собственного бюджета. В 2026 году госпожа Прилепина попросила депутатов включить в бюджетные планы выделение средств на строительство вольера для амурских тигров. Общая стоимость проекта составляет 55,2 млн руб.

Еще один перспективный проект зоопарка — обустройство интерактивной навигации. Для этого необходимо около пяти интерактивных столов стоимостью около 300 тыс. руб., интерактивная панель стоимостью более 200 тыс. руб. Предполагается, что пользователь сможет не только увидеть расположение вольеров, но и узнать подробности о каждом животном в зоопарке. Сейчас в российских зоопарках нет такой навигации, поэтому Екатеринбургский зоопарк был бы «впереди планеты всей» в случае его появления.

Заслушав доклад, депутаты перешли к обсуждению.

«Видимо, по зоопарку было распоряжение, чтобы все животные вышли из домиков и встречали делегацию депутатов. Небольшое замечание сделаем опоссумам, что они нас проигнорировали»,— начал заседание председатель комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью Дмитрий Сергин.

Депутат от партии «Яблоко» Константин Киселев уточнил у директора, возможно ли вынести какие-то службы в другие помещения, которые находились бы неподалеку от территории зоопарка, тем самым расширив площадь для размещения животных. Светлана Прилепина ответила, что такой возможности у зоопарка нет, поскольку все его службы, включаю научно-исследовательский и просветительский отдел, должны располагаться в непосредственной близости к животным.

Отвечая на вопросы господина Киселева, она отметила, что посещаемость зоопарков не обязательно коррелирует с их площадью. Например, зоопарк в Ижевске больше Екатеринбургского приблизительно в шесть раз, но имеет сопоставимую посещаемость. При площади 2,7 га зоопарк принимает 636 тыс. посетителей в год и находится приблизительно на третьем месте по числу представленных видов.

Несмотря на то что сейчас у зоопарка мало возможностей для расширения на данной территории, есть возможность использовать место, которое освободится после предполагаемой переделки тигрятника в 2026 году.

Директор департамента культуры Илья Марков пояснил депутатам, что администрация уже согласилась предоставить несколько миллионов на мероприятия в честь 95-летнего юбилея зоопарка, поэтому на строительство вольера для медведей может выделить около 11 млн руб. Он также уточнил, что зоопарк — одно из самых бюджетоемких учреждений культуры в Екатеринбурге, с ним наравне находятся ЦПКиО имени Маяковского и центр культуры «Урал».

«Главное здесь — комфорт посетителей. И когда перед вольерами друг на друге находятся мамочки с колясками, без колясок, дети, папочки и дедушки — комфорт достигается с трудом»,— высказался депутат от КПРФ Виктор Сомиков.

По его мнению, будущее зоопарка — это другая площадка. Возможность обосноваться на ней появится, если учреждение продаст землю в центре застройщикам, а город частично компенсирует расходы.

Светлана Прилепина ответила, что у зоопарка есть рекомендация Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА) сохранять площадку в центре города, поскольку шаговая доступность для жителей «дорогого стоит». Тем не менее возможно рассмотреть вопрос о второй площадке, где размещались бы копытные животные. Сейчас они не представлены в экспозиции по причине экономии площади, а специализация зоопарка — мелкие экзотические животные.

Вице-спикер думы Михаил Матвеев (ЕР) добавил, что вопрос переезда зоопарка обсуждается с 1992 года. Например, в 2018 году группа «Синара» разработала проект нового «ЗОО-парка», который должен был расположиться в Новокольцовском районе и занять 35 га, но проект так и не реализовали. При выборе площадки нужно учесть множество условий, а сам процесс переезда очень дорогой.

«Город не способен за свой счет построить новый зоопарк, нужно жить сегодня и радоваться тому, что имеем. Да, в центре города и всего 2,7 га, но это и есть Екатеринбургский зоопарк, который превратился в один из лучших в России»,— сказал господин Матвеев.

Завершая заседание, Дмитрий Сергин предложил не ограничиваться выделением 11 млн руб., а полностью покрыть потребность зоопарка. «Насколько я понимаю, у нас меняется руководитель направления по финансам города. Это у Андрея Александровича (Корюков – «Ъ-Урал»)зимой снега сложно допроситься, но давайте будем просить у его преемника и выходить на цифру 15 млн руб.»,— сказал он.

Депутаты единогласно проголосовали за то, чтобы принять информацию к сведению и зафиксировать в протоколе возможность корректировки бюджета для выделения средств.

Анна Капустина