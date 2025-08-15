В Анапе на благоустройство сквера имени Гудовича направят 595 млн рублей

В Анапе на благоустройство общественной территории сквера им. Гудовича направят 595 млн руб. Об этом сообщается на сайте Госзакупок.

Фото: Наталья Сергеева, Коммерсантъ

Заказчиком по контракту выступает УЖКХ администрации Анапы. Благоустройство предстоит выполнить в три этапа, работы завершат до 16 ноября 2027 года. На строительно- монтажные работы направят 547,2 млн руб., на закупку оборудования - 19,7 млн руб., еще 10,9 млн руб. пойдут на прочие расходы.

Подрядчику предстоит установить бордюры, лавочки, тротуары и покрытия различных типов, разбить цветник, нанести разметку, смонтировать ограждения у скейтпарка и другие виды работ.