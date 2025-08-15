В Лазаревском районе Сочи начали обустраивать пешеходные зоны и скверы

В Лазаревском районе Сочи планируется реализация масштабного проекта по развитию пешеходной инфраструктуры. Работы будут охватывать несколько объектов, включая сквер имени Тормахова и центральные улицы района, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В сквере имени Тормахова продолжается обновление территории. Проект включает установку детских и спортивных комплексов, ограждений и создание резинового покрытия. Реставрация входной группы завершена, а между колоннами установлены световые арки, которые будут работать круглый год.

Финансирование проекта в сквере обеспечил Краснодарский край после того, как объект выиграл конкурс инициативного бюджетирования. Средства выделены в рамках государственной программы «Региональная политика и развитие гражданского общества».

Также завершены работы по созданию пешеходных зон на улицах Тормахова и Ручейной в селе Мамедова Щель. Здесь появились тротуары с брусчатым покрытием и парковые скамейки. На улице Тормахова дополнительно высадили деревья с подсветкой.

Глава администрации Лазаревского района Максим Ермолаев отметил, что в курортной зоне особенно важно иметь благоустроенные места для семейного отдыха как в городских кварталах, так и в поселках. Он добавил, что создание таких территорий осуществляется совместно с депутатами и социальными партнерами.

Реализация проектов проходит при поддержке социальных партнеров, что позволяет комплексно развивать инфраструктуру района.

Мария Удовик