На праздновании Дня города в Екатеринбурге выступит пилотажная группа «Русь»

В Екатеринбурге на праздновании Дня города 16 августа устроит авиашоу пилотажная группа «Русь», сообщили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово.

Группа «Русь» является старейшей авиационной группой высшего пилотажа в России — она была сформирована в 1987 году. Летчики-асы Вяземского учебного авиационного центра ДОСААФ России выполнили роспуск над Кольцово. «Перрон нашего аэропорта принял четверку Л-39 "Альбатрос". Эти легкие реактивные штурмовики используются в Российских ВВС в качестве учебно-тренировочных»,— рассказали в пресс-службе.

Ранее летчики из группы «Русь» выступили в Екатеринбурге на праздновании Дня Победы в 2023 году.

Напомним, праздничная программа, посвященная Дню города, стартовала 9 августа — на протяжении двух недель жителей и гостей города ждут более 300 мероприятий. Главными звездами Дня города станут Леша Свик, Мот, Gayazov brothers и Big Baby Tape — они выступят в рамках фестиваля «Энергия РМК». Хедлайнером праздника станет певица Алсу. Завершится празднование фейерверком.

Ирина Пичурина