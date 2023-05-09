В Екатеринбурге отпраздновали 78-ю годовщину Победы

В Екатеринбурге 9 мая отпраздновали 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Утром на параде прошла колонна военной техники, а вечером состоялся торжественный концерт.

Утром на площади 1905 года прошел традиционный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Около 2 тыс. человек промаршировали под знаменитые песни военных лет, зрителям представили механизированную колонну во главе танка Т-34.

Вечером в историческом сквере состоялся праздничный концерт, ведущим которого был актер театра и кино Сергей Холмогоров. На мероприятии выступили артисты шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков, Вячеслав Мясников и Роман Постовалов.

Свои хиты на гала-концерте исполнили Владимир Пресняков и Наталья Подольская, а хедлайнер Shaman спел вместе с екатеринбуржцами гимн России. Праздничный салют начался на акватории городского пруда в 22:00. В этом году его запускали только из одной точки.

В Верхней Пышме на площади перед дворцом культуры «Металлург» в честь Дня Победы также прошло шествие военной техники, которую представил музейный комплекс Уральской горно-металлургической компании (УГМК). В конце мероприятия выступила пилотажная группа "Русь" из пяти учебных самолетов Л-39 «Альбатрос».

Полина Хабарова

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