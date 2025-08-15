В Белгороде два человека ранены при повторной атаке БПЛА на центр города

Двое жителей Белгорода пострадали при ударе беспилотника по центру города. У одного — проникающее ранение живота, мужчина находится в тяжелом состоянии. У второго пострадавшего — осколочные ранения ног. Обоих везут в областную клиническую больницу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Также в результате атаки беспилотников были выбиты окна в трех жилых многоэтажках. Повреждения получили частные дома и два легковых автомобиля, написал господин Гладков в Telegram-канале. У одного административного здания повреждены остекление и фасад. Информация о последствиях атаки уточняется.

Вчера Белгород подвергся массированной атаке БПЛА. Следственный комитет России квалифицирует произошедшее как теракт.

