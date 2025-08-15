На Кубани 15 августа прогнозируют солнечный день без осадков

По всему Краснодарскому краю 15 августа установится ясная погода без осадков с температурой от +7 до +32 градусов. Об этом сообщает Краснодарский ЦГМС.

По данным метеорологов, в регионе ожидается малооблачная погода. Северный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с, днем местами возможны порывы до 12-14 м/с.

В юго-восточных предгорных районах температура составит +7-12 градусов. На побережье Азовского моря днем воздух прогреется до +26-31 градуса. В горной местности дневная температура достигнет +14-19 градусов.

В Краснодаре прогнозируют малооблачность без осадков. Дневная температура — +29-31 градус, а северный ветер 4-9 м/с.

На Черноморском побережье также установится сухая солнечная погода. Северо-восточный ветер 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с, а в районе Новороссийска утром и днем до 15-18 м/с. Днем в городе-герое ожидается +27-32 градуса.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Туапсинском районе Краснодарского края в начале августа устраняли последствия наводнения, вызванного ливнями. По данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в регионе за сутки выпали две месячные нормы осадков.

Анна Гречко