«Прогноз погоды неблагоприятный»

Последствия мощных ливней, обрушившихся накануне на черноморское побережье Краснодарского края, ликвидируют сотрудники коммунальных и энергетических компаний, специалисты МЧС и волонтеры. Основной удар стихии пришелся на Туапсинский район, где реки вышли из берегов, подтопили дома и разрушили автомобильный мост. В муниципальном округе введен режим ЧС. Синоптики предупреждают о новых ливнях в ближайшие сутки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / glavatuapseregion Фото: t.me / glavatuapseregion

В Туапсинском районе Краснодарского края устраняют последствия наводнения, вызванного ливнями. По данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в регионе за сутки выпали две месячные нормы осадков.

Из-за осадков поднялся уровень воды в реке Дефань. По официальным данным, в результате затопило несколько десятков домов в селах Молдавановка и Дефановка, а также в поселке Новомихайловском. В поселке Лермонтово разрушен мост через реку Шапсухо, соединяющий микрорайон Лазурная Поляна с самим селом. Погибших и пострадавших нет. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что мост в Лермонтово «был в аварийном состоянии».

Днем 3 августа в Туапсинском округе ввели муниципальный режим ЧС, который действует до сих пор.

Как сообщает глава округа Сергей Бойко в Telegram-канале, оперативные службы устраняют последствия непогоды круглосуточно. Всего в ликвидации задействованы 236 человек и 55 единиц техники. В Туапсинский округ прибыли дополнительные силы МЧС. Также к расчистке активно подключились волонтеры, в том числе из соседних территорий.

В школах поселков Новомихайловский и Джубга работают пункты временного размещения. На подтопленных территориях организованы пункты выдачи воды.

«Сейчас вода практически ушла. Временно отсутствует электричество в поселке Новомихайловский, его обещают восстановить до конца дня. В Лермонтово водоснабжение возобновят в ближайшие дни. До этого момента будет организован подвоз воды в тех объемах, которые необходимы жителям»,— сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По словам Сергея Бойко, санаторно-курортные предприятия и детские здравницы в округе не пострадали. «У них есть запас продовольствия и воды. За детскими лагерями закреплен специальный транспорт по доставке питьевой воды. Электроснабжение здравниц, где нет электроэнергии, обеспечивается резервными источниками питания»,— написал он.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что туристы не отменяют туры в Краснодарский край из-за стихии.

«В Краснодарском крае прошли смерчи, грозы и паводковые дожди. Однако непогода не привела к аннуляциям и переносам туров, в том числе в Туапсинском районе»,— говорится в сообщении.

По данным туроператоров, инфраструктура гостиниц, гостевых домов и баз отдыха в Туапсинском районе не пострадала, средства размещения работают штатно. Отмечаются небольшие перебои с подачей воды в нескольких объектах, однако власти обещают восстановить полноценное водоснабжение в ближайшее время.

«С завтрашнего дня начнем подворовые обходы пострадавших улиц. К сожалению, прогноз погоды на ближайшие сутки неблагоприятный. Все сотрудники и спасатели остаются на местах»,— отметил глава Туапсинского района.

Штормовое предупреждение о комплексе неблагоприятных явлений погоды действует до конца суток 4 августа.

Наталья Решетняк