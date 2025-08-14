Дроны налетели на регионы

16 человек пострадали в результате налета беспилотников на российские регионы. Под обстрелы попали несколько городов, в том числе Ростов-на-Дону и Белгород. В последнем БПЛА 14 августа атаковали здание регионального правительства. В результате пострадали три человека, один в тяжелом состоянии. Как рассказали “Ъ FM” местные жители, в городе был слышен звук множества дронов и автоматные очереди. СМИ сообщали, что центр Белгорода оцепили военные, а возле Центрального рынка упал еще один беспилотник. Власти на два дня перевели на дистанционный формат работу госучреждений, закрыли торговые центры и запретили массовые мероприятия на улице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ростов-на-Дону

Жизнь в Белгороде фактически поставлена на паузу, говорит журналист местного издания Fonar. TV Валерия Кайдалова: «Атаки беспилотников были слышны с самого утра. По звуку сложно определить, это работа ПВО или прилеты. БПЛА несколько раз атаковали здание правительства Белгородской области. По фотографиям видно, что пострадала облицовка, остекление. Под удар попал и припаркованный возле автомобиль. Пострадали несколько человек. Мы с семьей весь день не выходим из дома, и я не уверена, что покинем его без особой необходимости.

Насколько масштабны введенные ограничения? На несколько дней жизнь в городе полностью останавливается. На дистанционный режим переходят государственные организации, учреждения, МФЦ, закрыты все крупные торговые центры в разных частях горда. Не знаю, как это будет осуществлено, но губернатор также говорил о приостановке работы парков, пляжей, о том, что у нас отменяются все уличные мероприятия, не будут работать до конца этой недели летние веранды в кафе и ресторанах. Малый и средний бизнес, жители города — никто еще не успел среагировать.

Мы знаем, что такое обстрелы, как они происходят, а беспилотники — это для нас что-то новое, не совсем предсказуемое.

Единственное, что я видела, в одном местном баре опубликовали инструкцию, как правильно укрыться у них в заведении. Хочется верить, что это не будет продолжаться дальше, но все в итоге приспособятся. Бизнес в регионе и так страдает, людям нужно как-то работать».

В Ростове-на-Дону беспилотники утром атаковали несколько жилых домов в центре города. Власти отчитались о госпитализации 13 раненых, двое из которых в тяжелом состоянии. Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил, что на месте прилетов работают оперативные службы, а жильцов эвакуируют в пункт временного размещения. Введен локальный режим ЧС.

Об обстановке в городе рассказал местный журналист Роман Неведров: «Я слышал только очень сильный взрыв и находился на улице. Звук не был похож на работу ПВО. Беспилотник, я так понимаю, какого-то определенного типа, похожий на самолет. В центре города очень плотная советская застройка, стоят несколько высоток, но в основном пятиэтажные хрущевки.

В крышу одного из высотных домов влетел БПЛА. Пострадало четыре этажа, сильно разрушены балконы. У моих знакомых там квартира в пятиэтажке напротив, у них выбило все окна. Оцеплено два квартала, говорят, что туда приехал даже глава региона. В салоне красоты, который расположен на первом этаже жилого дома, как мне рассказывали, кому-то порезало осколками стекол ноги. Большинству их вытаскивали прямо на месте. Многие отказались от госпитализации.

Самое тяжелое состояние у тех, кто находился в квартирах дома, куда влетел дрон».

В Следственном комитете сообщили о возбуждении уголовных дел о терактах в связи с атаками на Ростов-на-Дону и Белгород. По данным Минобороны, за ночь над регионами перехватили 44 беспилотника. В связи с риском атаки БПЛА работу приостанавливали аэропорты Волгограда и Саратова. По информации губернатора Волгоградской области, в результате прилетов в городе загорелся НПЗ, пострадавших нет. Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о падении обломков дронов в Славянске-на-Кубани, там повреждены жилые дома.

Ульяна Горелова