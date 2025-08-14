Jaecoo петербургской сборки заняли 30% в объеме продаж китайской марки в городе

По итогам семи месяцев текущего года автомобили Jaecoo, выпущенные на «Автомобильном заводе АГР» (бывшая площадка Hyundai) в Петербурге, заняли 30% в общем объеме продаж этой марки в городе. Такую статистику 14 августа приводит специализированный Telegram-канал AutoRun SPb.

«Ъ-СПб» писал, что о продажах первых экземпляров Jaecoo отечественной сборки в автосалонах Петербурга стало известно в апреле этого года. С тех пор доля местных Jaecoo в общем объеме продаж бренда растет месяц к месяцу. В июне она составляла 48%, а в июле впервые превысила половину — 56%, отмечают автоэксперты.

В общей сложности в этом году на петербургском заводе АГР было выпущено уже около 4,5 тыс. автомобилей Jaecoo, что составляет 40% от общего объема продаж марки в РФ за семь месяцев года.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что «Автозавод АГР» опроверг информацию о начале сборки китайских автомобилей GAC на площадке бывшего завода Hyundai в Петербурге.

Андрей Цедрик