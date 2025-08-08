Интернет-торговля на Кубани выросла на 30%

Онлайн-торговля в Краснодарском крае за первые полгода (по сравнению с первым полугодием 2024) выросла на 30%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).

На товары в интернете за I полугодие текущего года кубанцы потратили 252 млрд руб. По показателям объемов интернет-торговли край традиционно входит в первую пятерку всех регионов страны, уступая по показателям лишь Москве, Московской области и Санкт-Петербургу.

В общем объеме розничных продаж на онлайн-канал в Краснодарском крае приходится почти 22%, то есть пятая часть всех денег, потраченных на покупку товаров.

Самая большая сумма затрат в интернете на Кубани приходится на продукты питания. Доставка продуктов из магазинов и готовой еды из заведений общепита составляет 17,2% всего объема интернет-торговли (43 млрд руб.). В первой пятерке находятся также товары для дома и мебель — 16,7% (42 млрд руб.), одежда и обувь — 14,4% (36,3 млрд руб.), электроника и бытовая техника — 11,4% (28,7 млрд руб.), автозапчасти и автоаксессуары — 6,9% (17,4 млрд руб.).

Заметны также объемы онлайн-покупок в категориях товары для красоты и здоровья — 5,2%, цифровые товары — 4,9%, инструменты — 4,8%, товары для детей — 3,3%.

Относительно динамики роста продаж в интернете, в АКИТ уточняют, что на первом месте здесь находятся продукты питания — по сравнению с первым полугодием прошлого года объемы их заказов увеличились на 67%. Заметный рост объемов — около 60% также у аптек (доставка лекарств и аптечного ассортимента), ювелирных изделий и часов, а также у цифровых товаров (онлайн-подписки, электронные книги и проч.).

Михаил Волкодав