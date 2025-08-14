В Ростове создан штаб помощи пострадавшим от атаки БПЛА жителям

В Ростове-на-Дону на базе администрации Октябрьского района начал работу оперативный штаб для помощи пострадавшим от атаки БПЛА жителям многоквартирных домов. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации главы Ростова, штаб принимает заявления от граждан, получивших ущерб. Также создана комиссия по оценке материального ущерба и организованы поадресные обходы.

«Для пострадавших развернут пункт временного размещения. Людям предоставили питание, питьевую воду и психологическую поддержку квалифицированных специалистов»,— пояснил господин Скрябин.

По результатам работы комиссии составят списки пострадавших граждан. Им окажут единовременную материальную помощь, финансовую поддержку в связи с утратой имущества первой необходимости, а также единовременное пособие при получении вреда здоровью.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что Главное следственное управление СК России возбудило уголовно дело о теракте (ч.2 ст.205 УК РФ) после атаки БПЛА на Ростов-на-Дону, в результате которой повреждены многоквартирные жилые дома в центре города.

Валентина Любашенко