Беспилотник снова атаковал здание правительства Белгородской области
Еще один украинский БПЛА нанес удар по зданию белгородского областного правительства: в здании выбиты окна и поврежден фасад. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ-Черноземье
Атака на здание администрации стала частью очередного массированного налета беспилотников на город. Дроны повредили крыши многоэтажки, частного дома и торгового объекта. В одном из многоквартирных домов загорелся балкон — пожарные справились с огнем. В соседнем доме выбиты окна на нескольких этажах. Осколки посекли шесть автомобилей.
Ранена жительница поселка Разумное в Белгородском районе — дрон атаковал ее частный дом. Пострадавшую с баротравмой доставили в городскую больницу № 2 областного центра. Селянка получила медицинскую помощь и продолжит лечиться амбулаторно.
Здание облправительства уже было атаковано утром во время налета БПЛА на Белгород. Повреждения получил и кабинет губернатора.