Беспилотник снова атаковал здание правительства Белгородской области

Еще один украинский БПЛА нанес удар по зданию белгородского областного правительства: в здании выбиты окна и поврежден фасад. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ-Черноземье Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ-Черноземье

Атака на здание администрации стала частью очередного массированного налета беспилотников на город. Дроны повредили крыши многоэтажки, частного дома и торгового объекта. В одном из многоквартирных домов загорелся балкон — пожарные справились с огнем. В соседнем доме выбиты окна на нескольких этажах. Осколки посекли шесть автомобилей.

Ранена жительница поселка Разумное в Белгородском районе — дрон атаковал ее частный дом. Пострадавшую с баротравмой доставили в городскую больницу № 2 областного центра. Селянка получила медицинскую помощь и продолжит лечиться амбулаторно.

Здание облправительства уже было атаковано утром во время налета БПЛА на Белгород. Повреждения получил и кабинет губернатора.

Юрий Голубь