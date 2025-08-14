На Кубани вырос спрос на строителей и вакансии в сфере строительства

Во II квартале 2025 года Краснодарский край вошел в пятерку регионов России с наибольшим ростом числа вакансий в строительстве — +154% за год. Об этом сообщается в совместном исследовании «Авито Работа» и «Авито Недвижимости».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным компаний, средние зарплатные предложения для специалистов, занятых в возведении жилых и коммерческих объектов, в среднем по стране выросли до 112,3 тыс. руб. в месяц, что на 22% выше, чем годом ранее.

Рост спроса на кадры связан с высокой строительной активностью, поддерживаемой как застройщиками, так и покупателями квартир без отделки. В I полугодии 2025 года объем проектов в строительстве составил 117,6 млн кв. м — на 3 млн кв. м больше, чем год назад.

Наибольшую динамику числа вакансий показали Московская область (+210%), Воронежская область (+195%) и Ростовская область (+179%). Краснодарский край занял четвертое место, опередив Москву (+52%).

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае на конец июня 2025 года работодатели заявили в службу занятости о нехватке 79,8 тыс. сотрудников, что на 15,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Анна Гречко