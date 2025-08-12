Потребность в работниках на Кубани снизилась на 16%

В Краснодарском крае на конец июня 2025 года работодатели заявили в службу занятости о нехватке 79,8 тыс. сотрудников, что на 15,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Краснодарстат.

В среднем на одного безработного, состоящего на учете, приходилось 8,33 вакансии. По данным ведомства, на конец мая средняя зарплата в регионе достигла 79,2 тыс. руб., что на 15,6% выше уровня мая 2024 года.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал со ссылкой на международного HR-эксперта и основателя HR-академии Эллу Деткову, что в Краснодарском крае сложился острый дефицит высококвалифицированных специалистов. По словам эксперта, восполнить нехватку удастся лишь через 8–10 лет с выходом на рынок нового поколения кадров или путем привлечения работников извне.

Анна Гречко