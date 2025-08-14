Крым возглавил список регионов России по росту турпотока летом 2025 года

Крым возглавил рост туристического спроса среди российских регионов летом 2025 года, показав увеличение на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский на пресс-конференции в ТАСС.

В числе лидеров роста также оказались Ярославская область (22%), Дагестан (20%), Кабардино-Балкария и Кузбасс (по 17%), Волгоградская область (15%), Красноярский край и Кировская область (по 14%), Свердловская область (13%), Адыгея и Бурятия (по 12%), Приморский край (10%) и Вологодская область (8%).

При этом общий спрос на внутренние туристические поездки остается на уровне прошлого года. Причиной стабилизации показателей стало падение популярности Краснодарского края из-за разлива мазута и неблагоприятных погодных условий.

Снижение спроса отразилось на стоимости размещения. Если в середине мая средняя цена в коллективных средствах размещения по стране составляла 12 тыс. руб., то сейчас обустройство обойдется в 10,9 тыс. руб.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Российский союз туриндустрии (РСТ) фиксирует снижение спроса на отдых в Краснодарском крае летом 2025 года на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

