Спрос на отдых в Краснодарском крае летом 2025 года упал на 21%

Российский союз туриндустрии (РСТ) фиксирует снижение спроса на отдых в Краснодарском крае летом 2025 года на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом на пресс-конференции ТАСС сообщил президент РСТ Илья Уманский, подводя итоги летнего туристического сезона в России и на Урале.

По словам эксперта, в целом по стране число бронирований номеров в официальных средствах размещения снизилось на 3,5%, хотя в мае рост бронирований превышал прошлогодние показатели на 9,8%. Основной причиной падения спроса он назвал снижение популярности Краснодарского края, вызванное ограничениями пляжного отдыха в Анапе и аномально холодной погодой в начале сезона.

Президент РСТ также отметил рост бронирований альтернативных средств размещения — апартаментов и квартир, где цены на 20% ниже, чем в официальных гостиницах. Господин Уманский отметил, что этот тренд компенсирует часть снижения спроса на традиционные коллективные места размещения.

Анна Гречко