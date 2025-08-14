Sky News: ЕС хочет организовать встречу Путина, Зеленского и Трампа в Европе

Страны Евросоюза рассматривают возможность организовать встречу лидеров США, России и Украины Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского до конца месяца, сообщил Sky News со ссылкой на источники. По данным телеканала, союзники считают, что трехсторонний саммит должен пройти в Европе.

Как пишет Sky News, если запланированные на 15 августа переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа пройдут успешно, ЕС и США проведут совещание по поводу трехсторонней встречи. Разговор на эту тему может состояться 16 августа.

Дональд Трамп говорил о планах организовать встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина после российско-американского саммита. Источники CBS сообщили, что США уже выбирают место проведения трехсторонних переговоров. По данным агентства Reuters, лидеры Европы, США и Украины обсуждали проведение саммита на Ближнем Востоке или в европейской стране.

О координации позиций Европы, США и Украины — в материале «Ъ» «Пляски вокруг Аляски».

Лусине Баласян